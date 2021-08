Mário Constantino: "Nos últimos quatro anos vi Barcelos a definhar"

Nuno Dantas Hoje às 11:06 Facebook

Mário Constantino é o candidato da coligação que junta PSD, CDS e o movimento independente. Vai apostar no rio porque é a "mola impulsionadora" do concelho

Repete a candidatura de 2017 porque, diz Mário Constantino, vê "o concelho a definhar" e lembra as "trapalhadas do executivo socialista" que puseram em causa "a estabilidade e a credibilidade do próprio órgão". O professor do ensino básico e secundário, de 57 anos, quer que o rio Cávado seja a "mola impulsionadora" do desenvolvimento e acredita que os eleitores veem com bons olhos a coligação com um ex-líder do PS, Domingos Pereira, que lidera os independentes BTF - Barcelos, Terra de Futuro. Lamenta que os socialistas ainda não tenham resolvido a questão da água, mas mantém prudência para não perturbar as negociações.

Foi candidato em 2017 e volta a fazê-lo. Porquê?