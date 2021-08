Mário Figueiredo (CDU): "Sempre defendemos a remunicipalização da água"

Nuno Dantas Hoje às 09:04 Facebook

Há mais de uma década que Mário Figueiredo é o rosto dos comunistas em Barcelos, sendo o único representante do partido na Assembleia Municipal. O técnico oficial de contas diz que volta a ser candidato porque acredita no projeto da CDU e que o objetivo para as autárquicas passa por "crescer eleitoralmente".

É a quarta vez que se candidata. O que ainda o move?

O que me move é o acreditar no projeto da CDU, que assenta as medidas políticas naquilo que são as necessidades das populações. É um projeto realista e que tem sempre como ponto central a resolução dos problemas das pessoas. O partido continua a acreditar em mim, eu continuo disponível, e, dentro deste casamento, tenho toda a motivação para continuar a minha luta.