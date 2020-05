Máscaras começam a ser distribuídas esta semana em Barcelos

Olga Costa Hoje às 19:45 Facebook

Começam ainda esta semana a serem distribuídas as máscaras comunitárias no concelho de Barcelos. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo presidente da Câmara, Miguel Costa Gomes, em videoconferência.

A autarquia adquiriu 100 mil máscaras, a 1,45 euros cada, e vai agora articular com os presidentes de Junta de Freguesia, "que são quem melhor conhecem cada território", a melhor forma de as fazer chegas às populações.

Com um concelho com cerca de 120 mil habitantes, Costa Gomes diz que, nesta fase, até porque não saem à rua, de fora vão ficar os idosos internados em lar. "Outras pessoas também poderão não querer as máscaras, porque, por exemplo, já têm. Mas a qualquer momento, poderemos adquirir mais. Para já, iremos cobrir cerca de 90% da população do concelho", afirmou o autarca.

As máscaras adquiridas pelo Município têm selo de certificação e garantem qualidade até cinco lavagens.

Entretanto, esta quarta e quinta-feira serão testados os educadores das creches que irão reabrir portas na próxima segunda-feira. Em Barcelos, serão feitos testes a mais de 300 profissionais.