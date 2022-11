Mau cheiro do aterro leva autarca de Barcelos a questionar a Resulima

O autarca de Barcelos, Mário Constantino, solicitou à Resulima, com caráter de urgência, que lhe fosse dado a conhecer o estudo que a empresa encomendou à Universidade de Aveiro, relativamente ao mau cheiro que emana do aterro sanitário de Paradela.

O edil barcelense reuniu-se, esta quarta-feira, com os presidentes das juntas de freguesia da zona afetada - Paradela, Cristelo e Barqueiros - para analisar as queixas da população e revelou que já esteve diversas vezes com os responsáveis pelo aterro, no sentido de se inteirar das medidas que a empresa está a tomar para minimizar o problema dos odores.

Recorde-se que tanto a população de Barcelos como da vizinha Póvoa de Varzim tem-se manifestado contra "o cheiro insuportável" proveniente daquela unidade, que tem uma área de abrangência de cerca de 1 743 quilómetros quadrados.

A Resulima inclui os municípios de Arcos de Valdevez, Barcelos, Esposende, Ponte da Barca, Ponte de Lima e Viana do Castelo, com uma população global de cerca de 307 479 habitantes.