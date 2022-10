Mau tempo provoca estragos e inundações em Barcelos

O mau tempo provocou estragos e inundou estradas um pouco por todo o concelho de Barcelos, consequência da passagem da depressão Armand pelo nosso país.

No centro da cidade, esta quinta-feira, dia de feira semanal, o vento fez tombar uma árvore no campo da feira, não provocando feridos. Na freguesia de Alvelos, o muro de sustentação do campo de futebol também cedeu com a chuva. A norte do concelho, em Palme, uma árvore caiu em cima de um automóvel estacionado, acabando por provocar apenas danos materiais e obrigou ao corte da estrada nacional 305.

Um pouco por todo o concelho, houve estradas inundadas e pequenos incidentes, que não têm dado descanso aos bombeiros.