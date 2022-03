Meia Maratona de Barcelos vai condicionar o trânsito no acesso à cidade

A realização da meia maratona, no próximo domingo, vai obrigar ao corte de várias ruas de Barcelos. O trânsito automóvel vai estar condicionado, principalmente no acesso ao centro da cidade, entre as 8 e as 13 horas, mas também nas zonas periféricas.

Estarão fechadas as seguintes artérias: Av. da Liberdade; Av. dos Combatentes da Grande Guerra; Av. D. Nuno Álvares Pereira; Av. João Duarte; Rua de Olivença; Sentido Poente-Nascente da Variante de Barcelos (desde o nó de Barcelinhos, Ponte Nova, rotunda do Galo, rotunda dos Andorinhas, rotunda da Central Camionagem, ponte sobre a via Férrea); ER 205, desde da Rotunda da Central de Camionagem até à EM542 (supermercados Miranda, em Manhente).

A variante de Barcelos funcionará apenas num sentido (nascente - poente), com sentido circular desde a ponte Santa Eugénia (rotunda da Central de Camionagem, rotunda dos Andorinhas, rotunda do Galo, Ponte Nova). Sendo assim, quem se deslocar de Braga/Famalicão com destino a Esposende/Viana/Ponte de Lima deverá realizar um itinerário alternativo.