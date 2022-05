Milhares de pessoas deram vida à Batalha das Flores em Barcelos

Hoje às 19:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Milhares de pessoas encheram as ruas de Barcelos para dar vida ao regresso da Batalha das Flores, um dos pontos altos da Festa das Cruzes, a primeira grande romaria do Minho.

Sob o tema da paz, dezenas de associações do concelho desfilaram em camiões pelas ruas da cidade atirando milhares de pétalas aos também milhares de convivas que se amontoavam nos passeios.

Na avenida da Liberdade, junto ao templo do Bom Jesus da Cruz, os carros confrontavam a tribuna presidencial, ao som de música, e o mimo era devolvido do outro lado, numa épica batalha de cor e alegria.

Após dois anos sem se realizar a Festa das Cruzes devido à pandemia de covid-19, Barcelos tem recebido milhares de visitantes sedentos de folia.

A festividade prossegue esta noite com o concerto da cantora brasileira Paula Fernandes e amanhã com os Calema. Na terça, feriado municipal, a romaria é encerrada com a procissão que junta as cruzes das 89 paróquias do concelho.