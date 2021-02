Misericórdia de Barcelos acolhe cinco utentes "abandonados" em hospitais

Hoje às 16:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos (SCMB) anunciou esta quarta-feira o acolhimento de cinco utentes do Serviço Nacional de Saúde que estavam "abandonados" em hospitais por falta de enquadramento familiar.

Em nota publicada na sua página, a SCMB refere que o objetivo é libertar camas hospitalares para o combate à pandemia de covid-19 e, assim, ajudar a "salvar vidas". Os utentes estavam no Hospital de Braga e no Hospital de Santo António, no Porto.

Três utentes chegaram na segunda-feira, provenientes do Hospital de Braga, tendo sido acolhidos na SCMB "face a um apelo com caráter de urgência".

Leia mais em Fama TV