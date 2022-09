Misericórdia de Barcelos vai criar residência para estudantes carenciados

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos (SCMB) vai criar uma residência para estudantes do ensino superior carenciados e deslocados.

Para cumprir este objetivo, será reabilitada a Casa de Santa Maria, um edifício devoluto situado no coração da cidade - paredes meias com a Biblioteca Municipal - e que remonta ao século XVIII, com capacidade para 43 camas, e que representa um investimento de €1.404.165 euros.

O contrato-programa que formaliza o financiamento do projeto será assinado esta quinta-feira, na Academia de Ciências de Lisboa, e contará com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e da ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.

Para o provedor da SCMB, Nuno Reis, "este alojamento pode trazer mais pessoas a viver no centro da cidade" e, por outro lado, "vai permitir à Santa Casa poder cumprir mais uma das Obras de Misericórdia, dando pousada aos que hoje são também Peregrinos".