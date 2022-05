Os modelos icónicos do Mundo do rali vão acelerar, em Barcelos, no próximo fim de semana, na sétima edição do RallySpirit. Carros como Audi Sport Quattro, Lancia Stratos, Toyota Celica Twin ou Toyota Corolla voltam à estrada num dos maiores Rally-Legends europeus, numa viagem no tempo que também passa por Amares e Vila Verde.

A realização do RallySpirit vai obrigar a um conjunto de condicionamentos de trânsito, tanto no perímetro urbano da cidade de Barcelos, como em algumas freguesias do concelho.

Estarão presentes nesta sétima edição, a maior de sempre, mais de uma centena de equipas, 30 delas vindas do estrangeiro.