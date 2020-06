Morre carbonizado após atear fogueira em Barcelos

Olga Costa Hoje às 19:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 83 anos morreu carbonizado esta tarde, durante uma fogueira feita numa bouça. O incidente aconteceu em Manhente, Barcelos.

A vítima estaria a queimar uns sobrantes, quando a fogueira que tinha feito se descontrolou e se alastrou a uma bouça. A vítima ainda terá tentado controlar a chamas, mas terá sido apanhado pelas mesmas.

O incidente aconteceu num terreno nas traseiras da igreja paroquial de Manhente.

O alerta foi dado às 16.45 horas para o 112. Quando os meios de socorro chegaram ao local, o homem estava já sem vida.

Os Bombeiros de Barcelos estiveram no local com dois carros de combate a incêndio e a corporação de Barcelinhos com uma. A GNR também foi acionada.