Morreu a mulher atropelada por comboio em Barcelos

Morreu a mulher de 84 anos que, na manhã de terça-feira, foi atropelada por um comboio na passagem de nível das Calçadas, em Arcozelo, freguesia de Barcelos.

Maria Ermelinda de Castro, que morava a escassos metros do local do acidente, foi prontamente assistida pelos bombeiros de Barcelos e pela VMER e ainda foi transportada com vida para o hospital de Braga, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

A data das cerimónias fúnebres ainda não está marcada.

A circulação ferroviária esteve temporariamente interrompida e a PSP investiga, agora, as causas do acidente.