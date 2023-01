Morreu homem de 85 anos atropelado em Barcelos

O homem de 85 anos que foi atropelado, ao final da tarde de segunda-feira, em Perelhal, freguesia de Barcelos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Tal como noticiou o JN, José Cunha foi atropelado por um automóvel na estrada nacional 103-1, que liga Barcelos a Esposende. O condutor parou no meio da via para prestar auxílio à vítima e outro carro acabou por chocar na sua viatura.

O idoso, residente naquela freguesia e que tinha feito 85 anos, ainda foi transferido para o hospital de Braga com ferimentos graves, mas viria a falecer.

A condutora do automóvel que chocou com o carro parado também teve de receber assistência no hospital de Barcelos, com ferimentos considerados ligeiros.

O acidente aconteceu pouco depois das 18 horas e o trânsito esteve cortado cerca de duas horas, provocando longas filas.

Prestaram socorro os Bombeiros Voluntários de Barcelos, com duas ambulâncias e quatro operacionais, e VMER, mas o primeiro auxílio foi prestado por um bombeiro que passava no local por acaso.

A GNR registou a ocorrência.