Morreu mulher que tinha ficado ferida numa colisão em Barcelos

Morreu a mulher que tinha ficado gravemente ferida numa violenta colisão, ocorrida na semana passada, em Pousa, freguesia de Barcelos. Camila Torres, de 50 anos, acabou por não resistir aos ferimentos, depois de uma semana internada.

Tal como noticiou o JN, a 28 de novembro, a vítima seguia no banco traseiro do automóvel, que partilhava com colegas de trabalho, quando chocou violentamente com outra viatura. Além de Camila, mais três pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade, tendo todas sido transportadas ao hospital de Braga.

A mulher da freguesia de Areias de Vilar acabou por falecer.

Camila Torres deixa marido e dois filhos.

O funeral ainda não tem data anunciada.