Morreu o homem mais velho de Barcelos

Morreu, aos 105 anos, o homem mais velho de Barcelos. Armindo do Vale Pimenta faleceu esta segunda-feira, em Vilar do Monte, freguesia onde nasceu e viveu toda a vida.

Terceiro de sete irmãos, o único que permanecia vivo, trabalhou sempre na agricultura e só quando ficou cego, devido a problemas de tensão ocular, é que foi forçado a parar.

Segundo o jornal "O Minho", os 105 anos de vida foram assinalados com pompa e circunstância, com uma festa familiar e direito a fogo-de-artifício. Mais de um século de vida valeu-lhe o título de homem mais velho do concelho de Barcelos.

O funeral realiza-se esta terça-feira.