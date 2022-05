Motociclista em estado grave após colisão com trator agrícola

Um choque entre uma mota e um trator agrícola, em Negreiros, freguesia de Barcelos, provocou, na noite desta quarta-feira, dois feridos, um deles em estado grave.

Dois jovens, um com 17 e outro com 20 anos, seguiam numa mota quando colidiram violentamente com um trator agrícola, na rua de Santa Eulália, por volta das 20 horas.

A vítima mais velha sofreu ferimentos graves e foi transportado para o hospital de Braga, enquanto o mais novo foi levado para a unidade hospitalar de Barcelos, com ferimentos ligeiros.

Ao local acorreram os Bombeiros de Viatodos, a VMER de Barcelos e a GNR, que tomou conta da ocorrência.