Motociclista ferido após colisão em Barcelos 

Um motociclista ficou ferido, ao final da tarde desta terça-feira, após uma colisão entre a mota em que seguia e um carro em Tamel S. Veríssimo, freguesia de Barcelos.

O acidente aconteceu por volta das 18.30 horas, na estrada nacional 205, que liga a terra do galo a Prado, obrigando ao corte temporário da via. O homem foi transportado para o hospital de Braga com ferimentos que inspiram cuidado.

Prestaram socorro os bombeiros de Barcelos e a VMER, que acompanhou a vítima à unidade hospitalar.

A GNR tomou conta da ocorrência.