Um motociclista ficou gravemente ferido, na tarde desta terça-feira, depois de chocar violentamente com um automóvel em Lama, freguesia de Barcelos.

O acidente aconteceu na Estrada Nacional 205, que liga a terra do galo a Prado e que continua com o trânsito condicionado, pelas 17 horas. A vítima ainda está no local a ser estabilizada pelos bombeiros de Barcelos, com o auxílio da VMER, mas os ferimentos são considerados graves.

A GNR registou a ocorrência.