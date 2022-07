Motociclista morre em colisão contra a traseira de carro em Barcelos

Um homem, com cerca de 45 anos, morreu após uma colisão de mota um carro, na madrugada deste sábado, em Encourados, freguesia de Barcelos.

O motociclista seguia na estrada nacional 103, que liga aquela cidade a Braga, quando embateu com violência na traseira de um automóvel, desconhecendo-se as circunstâncias em que aconteceu o acidente.

A vítima, de cerca de 45 anos, residente na freguesia da Várzea, acabou por falecer no local, apesar dos esforços dos Bombeiros do Barcelinhos e do INEM, mobilizados para o acidente.

A GNR esteve no local e investigar agora as causas do sinistro.