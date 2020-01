Mulher morre colhida por comboio junto à estação de Barcelos

Olga Costa Hoje às 19:57, atualizado às 20:02 Facebook

Uma mulher foi colhida, esta sexta-feira, por um comboio e perdeu a vida, junto à estação da CP de Barcelos. ​​​​​​

O alerta foi dado cerca das 18.30 horas.

O condutor da locomotiva, que não parou na estação, não se terá apercebido do atropelamento da vítima, uma vez que seguiu viagem, no sentido Viana do Castelo-Porto.

A vítima será natural do concelho. Terá sido alertada por outras pessoas na estação, mas, por ter problemas de audição, não se terá apercebido da aproximação do comboio, segundo apurou o JN.

A linha está condicionada.

Os Bombeiros de Barcelos e a PSP estão no local.