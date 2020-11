Mulher dorme dentro do carro em frente à esquadra por não ter dinheiro para pagar multa

Hoje às 16:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 27 anos dorme há vários dias dentro do seu carro, bloqueado em frente à esquadra da PSP de Barcelos, em Braga, por este ter sido rebocado por mau estacionamento e não ter dinheiro para pagar a multa.

A viatura terá sido rebocada na última quinta-feira, e desde então, a proprietária, Carla Moreira, por não ter outra solução, dorme no seu interior, já que o desbloqueio do veículo implica o pagamento de 90 euros, mais o valor do reboque e taxa por cada dia que o carro permanece bloqueado e que aumenta 25 euros todos os dias.

Leia mais em Fama TV