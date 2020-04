Mulher ferida após incêndio em edifício em Barcelos

Olga Costa Hoje às 20:49 Facebook

Uma mulher ficou ferida, esta sexta-feira, no decurso de um incêndio num prédio em Arcozelo, Barcelos. As chamas deflagraram cerca das 18.25 horas, no elevador do prédio de seis andares.

A rápida intervenção dos meios de socorro impediu que as chamas se alastrassem a outras partes do edifício.

"Uma pessoa teve de ser assistida, porque teve um ataque de ansiedade", explicou ao JN o adjunto do comando, José Simões.

As chamas mobilizaram duas dezenas de operacionais das corporações de Barcelos e Barcelinhos, apoiados por sete viaturas.

A VMER de Barcelos também foi acionada, assim como a PSP, que foi obrigada a intervir devido às dezenas de curiosos que se juntaram nas imediações no prédio afetado. De megafone, um dos agentes da autoridade lembrou o atual estado de emergência, ordenando o recolhimento dos transeuntes.