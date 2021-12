Município de Barcelos baixa taxa de IMI 

Nuno Dantas Hoje às 10:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O Município de Barcelos vai baixar a taxa de IMI, que se encontrava fixada no valor máximo. Trata-se de uma redução de 3% que vai custar aos cofres da autarquia cerca de três milhões de euros.

O edil de Barcelos, Mário Constantino, diz que esta redução "é um sinal inequívoco de que a Câmara pretende garantir mais rendimento disponível às famílias e às empresas".

No orçamento para 2022, está também prevista uma baixa de 4% na Derrama, o que faz com que Barcelos passe a ser o município do quadrilátero com a mais baixa taxa de derrama (1,14).