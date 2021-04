Nacional do PSD impõe candidato à Câmara de Barcelos

Hoje às 16:24 Facebook

A Comissão Nacional do PSD chumbou o nome proposto pela concelhia e impôs Mário Constantino como candidato à Câmara de Barcelos.

O empresário têxtil João Sousa, dono da empresa detentora da marca Ana Sousa, havia sido escolhido por unanimidade pela concelhia social-democrata na passada sexta-feira, sendo posteriormente indicado pela distrital de Braga.

Em reunião realizada terça-feira, na Comissão Nacional chumbou o nome de João Sousa e voltou a apostar em Mário Constantino, que já havia sido candidato às Autárquicas de 2017, tendo sido derrotado pelo socialista Miguel Costa Gomes.

É mais um volte-face no processo de escolha do candidato à Câmara Municipal, que levou, também, à demissão do líder da concelhia, Bruno Torres.