O jazz está de regresso a Barcelos

O jazz está de volta a Barcelos. A quinta edição do "Jazz ao Largo" regressa em setembro para quatro dias de concertos, worshops, exposições e cinema, entre os dias 9 e 13.

O festival arranca com a exposição de fotografia "20 olhares sobre o jazz". Trata-se de obras da autoria de João Sousa e Miguel Estima, numa retrospetiva fotográfica de edições anteriores do festival que tem tido cada vez mais adeptos em Barcelos.

Num ambiente mais intimista, mas com o cumprimento das normas de segurança impostas pela DGS, às portas do Teatro Gil Vicente a música estará entregue ao histórico baterista Mário Barreiros, ao americano Michael Lauren e a um dos mais conceituados acordeonistas europeus, João Barradas. Pelo meio, a componente freejazz do festival organizado pelo município faz uma viagem pelo edifício da Câmara Municipal, com dois concertos. O Salão Nobre abre as portas para o trompetista nova-iorquino Peter Evans e os claustros acolhem um dos mais internacionais músicos portugueses, Rodrigo Amado Trio.

A vertente educacional mantém-se, com um workshop de improvisação, com Peter Evans, uma conversa com Rodrigo Amado Trio e a reposição da oficina de jazz para crianças, Tatabitato.

Por fim, o cinema está a cargo da ZOOM Cineclube, com o filme "Kansas City", de Robert Altman.