Chama-se Tiago Lourenço, tem apenas 12 anos e mora em Barcelos. Todas as noites, toca trompete para animar os vizinhos, neste período de isolamento social, causado pela Covid-19.

Todas as interpretações terminam com o Hino Nacional. Na última noite, antes, Tiago Lourenço tocou "Amar pelos dois", de Salvador Sobral. Mas já interpretou "Imagine", de John Lennon, ou "What a wonderful world", de Louis Armstrong.

Tem tocado à janela do apartamento onde mora com os pais, na Avenida Alcaides de Faria, no centro de Barcelos, desde o dia 16 de março. E há já uma espécie de clube de fãs, que o vão acompanhando, nas janelas de suas casas, todas as noites, sempre às 22 horas.

A ideia surgiu do pequeno Tiago e os pais apoiaram-no, depois de o país ter saído à janela, no passado dia 14, para aplaudir os profissionais de saúde pelo trabalho que estão a fazer no combate ao novo coronavírus.

"No dia seguinte, a mensagem nas redes sociais era para, também às 22 horas, se bater palmas e se cantar o Hino Nacional. E mais uma vez, a nossa vizinhança aderiu muito bem. Batemos muitas palmas e cantámos o Hino. Nessa noite, foi quando o Tiago teve a ideia de que poderia aproveitar o trompete. Nós apoiámo-lo", descreve a mãe, Sónia Coutinho.

Tiago Lourenço estuda trompete desde os nove anos, no Conservatório de Música de Barcelos, e dá-lhe agora um novo uso.