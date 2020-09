Pais bloqueiam escola de Barcelos com troncos de madeira à porta

Olga Costa Hoje às 09:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Estão contra o encerramento de uma sala de aulas e não querem turmas mistas, principalmente em ano de pandemia.

Pais e encarregados de educação do Jardim-de-Infância e Primeiro Ciclo do Bárrio, em Roriz, Barcelos, estão a fazer boicote esta manhã de primeiro dia de aulas.

Com tarjas colocadas no gradeamento da escola e troncos de árvores nas entradas do edifício, os pais não deixam os filhos entrar na escola. Querem ser ouvidas pelas autoridades competentes.

"Temos quatro salas para o primeiro ciclo e este ano, pela primeira vez, decidiram fazer turmas mistas. Temos os meninos do primeiro e do segundo anos juntos, num total de 22 crianças. Como se explica que isto aconteça em ano de covid-19 e quando o ano passado os meninos tiveram muito menos aulas e precisam agora de mais acompanhamento? Além disto, os alunos, porque são muitos, dividem a carteira, que tem uma fita vermelha no meio, como se os miúdos fossem cumprir e não passar para o lado do colega", descrevem alguns pais.

"Queremos apenas ser ouvidos. Temos o mesmo número de alunos do ano passado e pela primeira vez fazem isto nesta escola", acrescentam outros encarregados de educação.

Com as portas fechadas e troncos à entrada, já foi alertada pelo agrupamento a GNR.