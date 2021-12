Pancadaria em café por causa de dívidas faz três feridos

Nuno Dantas Hoje às 18:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma cena de pancadaria num café em Vila Cova, freguesia de Barcelos, provocou na tarde desta segunda-feira três feridos.

A GNR identificou as sete pessoas, agressores e agredidos, envolvidas no ajuste de contas por alegadas dívidas.

As vítimas, os proprietários do café Dona Dina, perto do campo de futebol do MARCA, clube daquela freguesia, e o filho, sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidos no hospital de Barcelos.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, com duas ambulâncias e quatro operacionais, e uma patrulha da GNR.