Parque da Cidade de Barcelos reabre esta terça-feira

Reabre ao público esta terça-feira o Parque da Cidade, em Barcelos, depois de ter estado encerrado quatro meses, devido à pandemia da covid-19 e à necessidade de o Pavilhão Municipal ter sido cedido ao Hospital de Barcelos.

O Parque da Cidade estará aberto de segunda-feira a domingo entre as 7 e as 22 horas, não havendo um número limite de pessoas por se tratar de um espaço ao ar livre. No entanto, o distanciamento social será obrigatório e é proibido o ajuntamento de mais de dez pessoas.

Nesta fase, o Parque será apenas para caminhadas ou corridas, sendo que o parque infantil e as máquinas de exercício estão interditos, tal como a utilização do Pavilhão, onde apenas podem ser usadas as casas de banho. Mantêm-se em funcionamento as três entradas do espaço.