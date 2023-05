Parque de merendas em Barcelos vandalizado durante a noite

O parque de merendas de Remelhe, freguesia de Barcelos, foi vandalizado na madrugada de sábado. O equipamento custou cerca de 30 mil euros.

Bancos, mesas, caixotes do lixo, nada escapou à destruição e até árvores foram cortadas. A Junta de Freguesia, que denunciou o caso nas redes sociais, foi rápida a repor as condições do parque e já apresentou queixa na GNR.

Ao JN, o presidente da Junta, José Monteiro, lembrou que, durante o dia, aquele espaço é frequentado por muita gente, incluindo "escuteiros" que por lá fazem os seus "acampamentos", e que é bem tratado. "De madrugada vêm cá fazer asneiras. Infelizmente, isto já aconteceu duas ou três vezes", revelou.

A maior parte do material danificado nos atos de vandalismo teve reparação, no entanto, duas mesas tiveram mesmo de ser substituídas. "Já repusemos tudo e o parque já está a funcionar. Agora é esperar pela investigação das autoridades. Isto é um local de passagem e pode ser que alguém tenha visto alguma coisa", concluiu José Monteiro.