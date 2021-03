Passadiço junto ao Cávado vai custar cerca de dois milhões de euros

Nuno Dantas Hoje às 19:44 Facebook

Quase dois milhões de euros é quanto vai custar o passadiço pedonal ao longo da margem direita do rio Cávado, entre a Frente Ribeirinha e a zona da Quinta do Brigadeiro, numa extensão de 1353 metros.

A Câmara Municipal de Barcelos aprovou o lançamento do concurso público para a execução do projeto, que será construído quase todo em terrenos públicos, com apenas uma exceção da qual foi feita uma escritura de constituição de servidão administrativa a favor do Município.

A obra, que na segunda fase atingirá os 1748 metros de extensão, tem um valor base de 1 861 131,62 euros, tendo um apoio financeiro do FEDER em mais de um milhão de euros.