Pedala 35 dias pela Nacional 2 para dar a conhecer o interior de Portugal

Olga Costa Hoje às 16:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Chama-se Marco Neiva, é natural de Barcelos e começa este domingo uma viagem de mais de 700 quilómetros pela Estrada Nacional 2. O objetivo deste apaixonado pela redes sociais é dar a conhecer o interior do país, por intermédio dos vídeos e dos diretos que vai fazendo, à boleia de uma bicicleta elétrica.

A viagem começa domingo, em Chaves e está previsto que termine dia 8 de agosto, em Faro. Serão 35 dias e outros tantos municípios, tantos quantos os que são atravessados pela Nacional 2, ao longo de 738 quilómetros.

A jornada vai ser documentada dia a dia e é também uma forma de Marco Neiva promover o país, em altura de pandemia. A tudo isto alia a promoção da eco-mobilidade e a atividade física.

"A Estrada Nacional 2 atravessa Portugal de norte a sul. É a estrada de maior extensão do país, com início em Chaves e término em Faro, passando por 11 distritos, 11 serras, 11 rios e 35 concelhos. É a estrada mais longa da Europa, distingue-se pela grande diversidade de paisagens, dos sabores e dos cheiros". É desta forma que Marco Neiva justifica a sua aventura, ele que, ainda no mês passado, percorreu seis concelhos do distrito de Braga, também de bicicleta elétrica. Foi um primeiro passo para aquilo que agora se propõe.

Todo o trajeto está disponível nas ruas redes sociais.