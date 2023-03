Pedro Abrunhosa, José Cid, Diogo Piçarra e Tony Carreira na Festa das Cruzes

Pedro Abrunhosa, José Cid, Tony Carreira e Diogo Piçarra são as grandes atrações musicais da Festa das Cruzes 2023, que se realiza de 28 de abril a 3 de maio, e que leva milhares de visitantes a Barcelos. O cartaz da primeira grande romaria do Minho foi apresentado esta segunda-feira e conta com seis dias de folia e diversão, de mão dada com tradição e religião.

O arranque da Festa das Cruzes deste ano é feito a 28 de abril, sexta-feira, com a inauguração dos Tapetes de Pétalas de Flores Naturais no Templo Bom Jesus da Cruz. No dia seguinte, sábado, o palco da frente ribeirinha recebe o concerto de José Cid "mais convidados". A noite encerra com fogo-de-artifício, com as margens do Cávado iluminadas por milhares de "lumes vivos". Já no domingo, o ponto alto é o concerto de Pedro Abrunhosa.

No dia 1 de maio, feriado nacional, a tradição percorre as ruas com a Batalha das Flores, um momento de cor e alegria na sua plenitude. À noite, Diogo Piçarra arrastará o público mais jovem para a zona ribeirinha. Na terça-feira (dia 2), é a vez de Tony Carreira subir ao palco para apresentar o seu já longo reportório. No dia 3 de maio, feriado municipal, sai à rua a procissão que junta as cruzes das 89 paróquias do concelho e milhares de devotos.

Todos os dias são encerrados com o arraial noturno "Bamos às Cruzes", no jardim das Barrocas, com bares e música ao ar livre pela madrugada dentro. O destaque da edição deste ano vai para o cantor e compositor alemão Cosmo Klein, que chegou ao número um do top em Portugal com o hit "Beautiful Lie".