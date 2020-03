Politécnico de Barcelos e empresas da região produzem 10 mil viseiras

Olga Costa Hoje às 11:24 Facebook

O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), em Barcelos, está a produzir dez mil viseiras para entregar aos hospitais do Minho.

Os equipamentos estão a ser produzidos no Centro de Investigação em Inteligência Artificial, da Escola Superior de Tecnologia, com o apoio da Escola Superior de Design e da Escola Técnica Superior Profissional.

A produção dos equipamentos de proteção visual contam, ainda, com os contributos de várias empresas da região, como a Lucemplast, a Polipop, a Riopele e a Adilevel.

O protótipo já foi validado por uma equipa clínica do Hospital de Barcelos e as viseiras começarão a ser entregues nos próximos dias aos hospitais do Minho.