População protesta à porta de aterro sanitário em Barcelos

Dezenas de pessoas juntaram-se, na manhã desta quarta-feira, à porta do aterro sanitário de Paradela, em Barcelos, para protestar contra o mau cheiro proveniente daquela unidade.

De cartazes em punho, a população das freguesias mais próximas - Paradela, Cristelo, Laúndos e S. Pedro de Rates -, pediu o encerramento da infraestrutura, pertencente à Resulima, devido ao "cheiro insuportável".

Recorde-se que, na semana passada, a Câmara da Póvoa de Varzim anunciou que vai avançar com uma ação judicial para encerrar aquele aterro sanitário, instalado em Barcelos, mas no limite do concelho, afetando o município poveiro.