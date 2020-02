Populações reclamam obras na estrada de Remelhe e na escola da Pousa

Olga Costa Ontem às 22:29, atualizado hoje às 01:39 Facebook

Mais de duas centenas de pessoas manifestam-se, sexta-feira à noite, às portas da Câmara de Barcelos por dois motivos distintos, aproveitando o facto de esta noite decorrer uma Assembleia Municipal.

A população da freguesia de Remelhe exige obras na estrada municipal 505, prometidas "há mais de 20 anos", afirma o presidente de Junta, José Monteiro.

Trata-se de uma via com cerca de sete quilómetros que atravessa sete freguesias. "Passa por Barcelinhos, Alvelos, Remelhe, Carvalhas, Chorente, Góios e Chavão. Mas Remelhe é a freguesia mais afetada, porque está no meio e não tem escapatória, tem mesmo de passar pela municipal 505", afirma José Monteiro. E acrescenta: "Temos um centro de dia e há já ambulâncias que põem entrave em ir lá. E o mesmo acontece com táxis de tão má que está a estrada. É só buracos, lombas...".

A população exige uma resposta do presidente de Câmara e, mais do que isso, quer saber se as obras, orçadas em 1.7 milhões de euros, avançam mesmo este ano, por isso, vai aproveitar o período antes da ordem do dia da assembleia municipal para interpelar o autarca.

Já o população da Pousa "não quer deixar cair no esquecimento as obras necessárias" na escola da freguesia e, tal como prometido em finais de janeiro, quando a escola foi encerrada a cadeado, também foram ao auditório municipal deixar numa pergunta a Miguel Costa Gomes, presidente da Câmara de Barcelos.

"Queremos saber se será mesmo em abril que a Câmara dará início aos procedimentos para o arranque da obra", deu nota o presidente da associação de pais, Cristiano Coelho. Com 120 alunos, a escola da Pousa não sofre obras há década e meia.

"Na última semana, funcionários da Câmara estiveram na escola a dar uma melhoradela nas casas de banho. Torná-las mais aceitáveis e dar-lhes uma cara nova. Só esperemos que isto não seja para acalmar os ânimos e protelar as obras por mais anos", rematou Cristiano Coelho.