Presidente do IPCA é única candidata a novo mandato

A professora e atual presidente Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA), Maria José Fernandes, é a única candidata às eleições para a presidência da instituição, no próximo dia 30 de junho.

Maria José Fernandes tem uma ligação de 25 anos à instituição e exerce, há quatro anos, a função de presidente do IPCA, tendo sucedido ao professor João Carvalho.

Maria José Fernandes é professora coordenadora principal e já foi presidente do Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Gestão do IPCA, da qual foi ainda diretora, entre junho de 2000 e outubro de 2003.

Doutorada em Ciências Empresariais e com agregação em Gestão, foi também diretora do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade (CICF) do IPCA. Entre outras atividades, participou em diversas comissões criadas pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).

Maria José Fernandes é atualmente vice-presidente do CCISP, função que exerce desde julho de 2017.

De acordo com o calendário eleitoral, a eleição terá lugar no dia 30 de junho, em reunião de votação do Conselho Geral.