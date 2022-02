Presidente do IPCA eleita para presidir o conselho coordenador dos politécnicos

A presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) foi eleita, esta quinta-feira, por unanimidade, para presidir o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP).

Para um mandato de dois anos, Maria José Fernandes pretende afirmar o ensino superior politécnico no panorama nacional e internacional e contribuir para os objetivos no âmbito da Agenda Europeia 2030. A nova presidente do CCISP defende que a visão estratégica dos Politécnicos já implementada no panorama nacional e internacional deve continuar a nortear-se para a concretização de novos desafios, através do desenvolvimento de atividades de ensino, investigação e de interação com a sociedade.

Para o futuro, Maria José Fernandes reitera que "há reformas fundamentais a serem concretizadas nos próximos anos, em que o CCISP pretende ter um papel preponderante, nomeadamente, a Revisão do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES) e o Estatuto da Carreira de Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico.

Maria José Fernandes está na direção do IPCA desde 2017.