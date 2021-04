PSD Barcelos diz "repudiar" a escolha do candidato à Câmara

Nuno Dantas Hoje às 13:24 Facebook

O PSD Barcelos diz "repudiar veementemente" a escolha do candidato à Câmara e já pediu "uma reunião com carácter de urgência" com Rui Rio, presidente do partido.

A concelhia social-democrata afirma ter sido "absolutamente surpreendida" pela notícia de que a comissão nacional havia rejeitado o nome de João Sousa, validado também pela distrital, e escolhido Mário Constantino, candidato às autárquicas em 2017 e derrotado pelo socialista Miguel Costa Gomes.

Os sociais-democratas lembram que o nome do empresário João Sousa, dono da empresa detentora da marca Ana Sousa, foi escolhido por unanimidade e que o vice-presidente do PSD, José Silvano, "teve conhecimento prévio do nome, perfil e curriculum do candidato que viria a ser apresentado e não levantou qualquer obstáculo ou esgrimiu qualquer argumento contra".

As justificações para a escolha da comissão nacional não convencem a concelhia. "A decisão baseia-se no facto de Mário Constantino ter sido a pessoa melhor colocada na sondagem realizada em janeiro de 2021. Ora, tal argumento surge ao arrepio da retórica da Direção do Partido que sempre tem vindo a desvalorizar as sondagens realizadas a nível nacional", refere em comunicado.

O PSD Barcelos lembra, ainda, que João Sousa não entrou nessa sondagem e estranham que na base da decisão esteja, também, uma possível coligação com o movimento independente BTF, liderado por Domingos Pereira. "Daqui se depreende que Domingos Pereira teve maior importância para a decisão tomada, de que as estruturas locais e distritais do PSD", conclui.

A escolha do candidato laranja à Câmara de Barcelos tem criado cisões internas, que já levaram à demissão de vários membros da comissão política local.

Contactado pelo JN, Mário Constantino remeteu a reação para uma conferência de imprensa a realizar na próxima semana.