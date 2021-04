PSD de Barcelos candidata empresário João Sousa à Câmara Municipal

Luís Moreira Ontem às 20:45 Facebook

A Comissão Política Concelhia do PS de Barcelos aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, o nome do empresário têxtil João Sousa como candidato à Câmara Municipal nas eleições autárquicas.

Fonte da Distrital disse ao JN que não haverá acordo de coligação com o movimento BTF (Barcelos Terra de Futuro) do ex-socialista Domingos Pereira, com quem houve "conversas" para o efeito.

O PSD deve voltar a concorrer coligado com o CDS/PP, como sucedeu nos dois últimos sufrágios autárquicos, embora o acordo ainda não esteja assinado.

João Sousa, de 64 anos, é administrador da empresa têxtil Flor da Moda, detentora da marca Ana Sousa.

A sua candidatura é votada este sábado pela Comissão Política Distrital de Braga, liderada pelo autarca de Famalicão, Paulo Cunha.

O PS local havia já indicado o nome de Horácio Barra como candidato à Câmara e do atual Presidente da Câmara, Miguel Costa Gomes, à Assembleia Municipal.