PSD de Barcelos quer 1,2 milhões em vales para ajudar comércio local 

O PSD/Barcelos vai propor a entrega de vales a todos os agregados do concelho para serem gastos no comércio local e restauração. A medida teria um impacto financeiro de 1,2 milhões de euros nos cofres da autarquia.

A proposta refere que a verba, a disponibilizar pela Câmara Municipal, transitará do montante de cerca de 1,6 milhões de euros que anualmente são gastos em eventos cultural, que, este ano, por causa da pandemia, não foram realizados.

"Em 2020, mercê do impacto da covid-19, estes eventos não foram realizados (Festas das Cruzes, Feira do Livro, Mostra de Artesanato, Feira Medieval, Moda Barcelos, entre vários outros). Esta circunstância prejudica ainda mais os barcelenses que dependem destes setores", explica o partido em comunicado. Por isso, o PSD diz ser "urgente" encontrar uma forma de apoiar não só o comércio local, como os próprios trabalhadores: "Estamos perante um universo de cerca de 3000 empresas e 8000 trabalhadores, cujo futuro está em risco".

Os social-democratas explicam que a proposta passa pela atribuição de vales de 10 euros. "O montante em causa (1,2 milhões de euros) seria distribuído sob a forma de vales de compras, a todos os residentes no concelho (vale de 10 euros por residente), podendo ser utilizados em compras em empresas de comércio local com atividade e sede fiscal em Barcelos. Os vales poderão ser usados para o pagamento de bens e serviços nesses estabelecimentos, até ao limite de 50% do valor total dessa compra", remata o partido.