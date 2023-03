Quatro concelhos unidos para valorizar o Caminho de Santiago

Barcelos, Ponte de Lima, Paredes de Coura e Valença uniram esforços para valorizar o Caminho de Santiago.

Os autarcas dos quatro concelhos minhotos do Caminho Central Português de peregrinação entenderam que seria bastante mais vantajoso unirem esforços e daí nasceu o Acordo de Parceria, assinado esta quinta-feira, nos Paços do Concelho de Barcelos. O evento serviu também para a apresentação do vídeo promocional "Este é o Caminho".

"O Caminho de Santiago valoriza os territórios minhotos por onde passa e é uma excelente alavanca promocional da cultura, turismo, identidade, património, natureza, gastronomia e hospitalidade dos quatro municípios que aqui estão presentes no ato de assinatura deste acordo de parceria, que vai potenciar ainda mais este importante ativo territorial do Minho", referiu o edil barcelense, Mário Constantino.

Vasco Ferraz, presidente da Câmara de Ponte de Lima, agradeceu a colaboração dos municípios vizinhos, reconhecendo que a valorização do Caminho "tem sido uma luta" da qual não se pode desistir e desafiou os seus congéneres a criarem a "Associação dos Municípios do Caminho".

Por seu lado, o autarca de Paredes de Coura, Vítor Paulo Pereira, considera que a aposta no digital pode também ser uma via para a promoção do Caminho. Já José Manuel Carpinteira, presidente da Câmara de Valença, sublinhou o papel central dos presidentes de junta, a quem deixou uma palavra de reconhecimento e agradecimento.