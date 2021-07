Quatro feridos em colisão frontal em Barcelos

Nuno Dantas Hoje às 17:20 Facebook

Uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros provocou este domingo à tarde, em Barcelos, quatro feridos ligeiros, tendo sido todos transportados para o Hospital de Barcelos.

Um dos carros, um veículo sem carta de condução, entrou em despiste e chocou de frente com outro que seguia em seguia em sentido contrário.

A estrada nacional 103, que liga Barcelos a Esposende, esteve cortada ao trânsito cerca de duas horas, uma vez que umas das vítimas, uma mulher, teve de ser desencarcerada.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, com quatro ambulâncias, um veículo de desencarceramento, num total de 16 operacionais, a VMER de Barcelos e a GNR, com três carros patrulha.