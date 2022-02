Retomadas visitas no Hospital de Barcelos

Nuno Dantas Hoje às 16:45 Facebook

O Hospital Santa Maria Maior de Barcelos retomou, esta quarta-feira, as visitas aos doentes internados. A unidade de saúde diz estarem "reunidas condições necessárias à retoma das visitas, essencialmente devido ao crescente número de população que já se encontra vacinada e à reorganização de circuitos de prevenção da infeção".

Assim, cada paciente internado receberá uma visita por dia, com duração de 30 minutos, no horário das 15.30 horas às 17 horas, e é obrigatório a apresentação do certificado digital de vacinação ou recuperação.

A exceção nesta abertura às visitas é para o piso 5 do Hospital de Barcelos, uma vez que é a zona de internamento para doentes infetados com covid-19.