Segurança Social já assumiu gestão de lar de Barcelos com utentes infetados

A Segurança Social assumiu temporariamente a gestão do lar do Centro de Apoio e Solidariedade da Pousa, em Barcelos.

A gestão vai ser assumida pela Segurança Social depois de o número de infetados por Covid-19 ter disparado. Dos 24 utentes dos lar, apenas dois testaram negativo para o novo coronavírus. E há ainda a somar os sete funcionários infetados.

"Desnorte" provocou subida

O presidente da Câmara, Miguel Costa Gomes, falou em "algum desnorte" após a deteção do primeiro caso, registado há cerca de duas semanas, numa funcionária. Entre transferência dos doentes, desinfeção do lar e idas e vindas ao hospital, o descontrolo era grande, defendeu o autarca.

Nesse sentido, e uma vez que também a maioria dos colaboradores da instituição se encontra de baixa médica, em quarentena ou em casa a cuidar de filhos menores, a Segurança Social assumiu a gestão do espaço até 15 de abril. Nessa altura, será reavaliada a situação do lar e, entretanto, os funcionários que forem terminando a quarentena e a baixa médica vão regressando.

A decisão foi tomada em consonância com várias entidades, entre as quais elementos da direção do Centro de Apoio e Solidariedade da Pousa, Proteção Civil, Segurança Social e delegados de saúde.