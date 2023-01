Simulacro de acidente e de fuga de gás junta curiosos no centro de Barcelos

O simulacro de um acidente de viação, com encarcerados, e outro de uma fuga de gás levou centenas de curiosos ao centro de Barcelos, este sábado.

A iniciativa foi levada a cabo pelos Bombeiros Voluntários de Barcelos, que comemoram, por estes dias, 140 anos de existência.

No local, estiveram várias ambulâncias, carros de combate a incêndio e de desencarceramento e dezenas de operacionais, que salvaram todos os feridos e evacuaram toda a zona afetada pela fuga de gás.

PUB

Além dos efetivos dos bombeiros, também marcaram presença no simulacro a Viatura Médica de Emergência e Reanimação, membros da proteção civil e da empresa de gás canalizado.

As comemorações prosseguem domingo, com diversas iniciativas ao longo do dia e que contarão com a presença do ministro Administração Interna, José Luís Carneiro.