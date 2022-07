Sindicato condena "alegadas pressões políticas" no fecho do "Jornal de Barcelos"

O Sindicato dos Jornalistas considera "inadmissíveis numa sociedade democrática e desejavelmente plural" as "alegadas pressões políticas" que levaram ao fecho do "Jornal de Barcelos" (JB), uma instituição com 72 anos.

Em comunicado, o Sindicato dos Jornalistas exorta os membros da cooperativa proprietária daquele semanário a "fazerem um esforço de entendimento" para manter de pé "um projeto que muito contribuiu para a denúncia de ilegalidades".

"Apoiar a continuidade do JB mostra, também, que a Imprensa livre e independente não pode sucumbir a caprichos ou intentonas políticas. É um desrespeito pela Liberdade de Imprensa e de expressão que merece ser denunciado e investigado", refere.

Ainda assim, o sindicato entende a "delicadeza" financeira do "Jornal de Barcelos" - "problema crescente da comunicação social em Portugal" -, mas "lamenta as dívidas daquela empresa aos trabalhadores, incluindo jornalistas". Por outro lado, aquele órgão "insta o diretor do JB a tudo fazer para que seja uma prioridade regularizar os salários de quem trabalha".