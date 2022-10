Site da Câmara de Barcelos continua em baixo 24 horas depois

Há mais de 24 horas que o site da Câmara Municipal de Barcelos, que esta segunda-feira foi alvo de um ataque informático, continua em baixo. O Município não esclarece se houve algum pedido de resgate, nem se os dados dos munícipes foram comprometidos, revelando apenas que entregou "o caso às autoridades policiais competentes".

Por outro lado, questionada pelo JN, a autarquia barcelense não dá um prazo para que tudo esteja novamente em funcionamente, afirmando apenas que "os serviços municipais estão gradualmente a repor a normalidade".

Recorde-se que foi o próprio Município, através da página do Facebook, a informar que "o seu sistema informático foi vítima de um ataque "ransomware", que está a causar graves limitações na operacionalidade do mesmo". "Os serviços da Divisão de Sistemas de Informação e Monitorização Administrativa estão a trabalhar no sentido de remediar a situação", esclarece o comunicado.