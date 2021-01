Surto com três mortos e 149 infetados em unidade de saúde mental de Barcelos

Olga Costa Hoje às 19:58, atualizado às 20:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Um surto de covid-19 na Casa de Saúde São José, em Areias de Vilar, Barcelos, atinge 149 pessoas, sendo 123 utentes e 26 colaboradores. Há ainda a lamentar a morte de três utentes.

A maioria dos infetados está assintomática, mas foi necessário internar sete utentes. "Foram realizados todos os testes conforme critérios epidemiológicos.

As famílias dos utentes testados positivo de covid-19 foram contactadas e estão a par das medidas implementadas. "Já foram apresentadas as sentidas condolências às famílias das vítimas", dá nota a instituição em comunicado. E acrescenta: "nos casos concretos de infeção, as pessoas em causa estão em isolamento de acordo com as indicações das entidades competentes/autoridade de saúde".

Com 177 colaboradores, a Casa de Saúde São José tem 285 utentes internados.