Surto de covid-19 em lares da Santa Casa de Barcelos atinge 74 pessoas 

Olga Costa Hoje às 17:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Existem dois surtos de covid-19 na Santa Casa da Misericórdia de Barcelos. Ao todo, estão infetadas 74 pessoas.

Em comunicado, a instituição explica que os casos estão localizados em dois lares: "A Santa Casa tem um surto ativo no Lar Rainha D. Leonor e outro no Lar da Nossa Senhora da Misericórdia. No Lar Rainha D. Leonor registam-se 38 utentes e 12 colaboradores com resultados positivos. No Lar da Nossa Senhora da Misericórdia, o surto afeta 16 utentes e oito colaboradores".

Nas outras estruturas residências da Santa Casa não há, neste momento, nenhum caso positivo.

Quanto às unidades de infância, há a registar dois casos positivos, no Centro Social Comendadora Maria Eva Nunes Corrêa, em Silveiros, em duas crianças, infetadas em "contexto familiar". Os menores estão em isolamento domiciliário e, por precaução, acrescenta a Santa Casa, as respetivas turmas foram enviadas para casa.

A Misericórdia de Barcelos dá resposta a 1700 utentes e tem mais de 400 colaboradores.